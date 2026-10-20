Navai готов заплатить штраф в почти 4 млн рублей ради освобождения

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Рэпер Navai (настоящее имя – Навай Бакиров. – Прим. ред.) готов выплатить штраф в размере почти 4 миллионов рублей, если суд в Казахстане назначит ему такое наказание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Рену Керимову.

По ее словам, судебная практика по подобным делам в отношении иностранцев показывает, что чаще всего назначают штраф. Его размер может достигать 5 000 месячных расчетных показателей, что соответствует более чем 21 миллиону тенге, или примерно 3,84 миллиона рублей.

"Надеемся, что будет штраф", – добавила Керимова.

Navai задержали в Казахстане после пересечения границы Киргизии, у него обнаружили 2,5 грамма марихуаны. Артист на допросе признался, что приобрел наркотики в Бишкеке.

Рэпера на два месяца заключили под стражу, дело расследуют по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана – о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств.