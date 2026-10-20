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20 октября, 10:51

Происшествия

Пенсионер из Подмосковья получил 2 года условно за незаконный майнинг

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

Житель Подмосковья получил 2 года лишения свободы условно по делу о незаконном майнинге криптовалюты и причинении имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации, сообщает прокуратура Московской области.

Выяснилось, что 68-летний Сергей Илюхин в 2025 году организовал нелегальную майнинг-ферму в хозпостройке и металлическом грузовом контейнере на территории домовладения в селе Починки городского округа Егорьевск. Для сокрытия потребления электроэнергии он в обход прибора учета подключился к воздушной линии электропередачи.

Ресурсоснабжающей организации причинен ущерб на сумму свыше 4,1 миллиона рублей. С учетом позиции государственного обвинителя Егорьевский городской суд признал Илюхина виновным. Все изъятое оборудование для майнинга конфисковано в доход государства. Гражданский иск о взыскании материального ущерба также удовлетворен.

С 15 августа 2026 года в Москве и Подмосковье начал действовать запрет на майнинг криптовалюты. Он будет актуален до 31 декабря 2032 года. Запрет действует на указанный период без исключений для физических и юридических лиц, занимающихся добычей криптовалюты. При этом в Минфине РФ уже предлагали ужесточить ответственность за нелегальный майнинг, вплоть до уголовной.

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