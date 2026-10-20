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Правоохранители Молдавии задержали двух украинских пограничников, которые пересекли границу республики при попытке поймать уклониста. Об этом сообщили в пограничной полиции страны.

Инцидент произошел 17 октября 2026 года вблизи села Василкэу. Патруль задержал двоих сотрудников Государственной пограничной службы Украины. По предварительным данным, они находились при исполнении служебных обязанностей и проводили операцию по задержанию гражданина Украины на реке Днестр вблизи молдавского берега.

Задержанных доставили в отделение полиции в Сороках для проведения предусмотренных законом процедур. По факту нарушения границы украинскими правоохранителями возбуждено уголовное дело. Уже 18 октября появилась информация о передаче их украинским властям в соответствии с двусторонним соглашением.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал очередной эпизод принудительной мобилизации в Одессе, назвав происходящее геноцидом против украинцев. Поводом для заявления стало видео, на котором мужчина спасается бегством от сотрудника ТЦК, перелезая через забор и уезжая на машине.