20 октября, 10:49Политика
Пограничники Украины задержаны в Молдавии при погоне за уклонистом
Фото: depositphotos/merrydolla
Правоохранители Молдавии задержали двух украинских пограничников, которые пересекли границу республики при попытке поймать уклониста. Об этом сообщили в пограничной полиции страны.
Инцидент произошел 17 октября 2026 года вблизи села Василкэу. Патруль задержал двоих сотрудников Государственной пограничной службы Украины. По предварительным данным, они находились при исполнении служебных обязанностей и проводили операцию по задержанию гражданина Украины на реке Днестр вблизи молдавского берега.
Задержанных доставили в отделение полиции в Сороках для проведения предусмотренных законом процедур. По факту нарушения границы украинскими правоохранителями возбуждено уголовное дело. Уже 18 октября появилась информация о передаче их украинским властям в соответствии с двусторонним соглашением.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал очередной эпизод принудительной мобилизации в Одессе, назвав происходящее геноцидом против украинцев. Поводом для заявления стало видео, на котором мужчина спасается бегством от сотрудника ТЦК, перелезая через забор и уезжая на машине.