Полиция задержала похитителей 900 тысяч рублей из машины в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали граждан, которые похитили сумку с 900 тысячами рублей из машины на юго-востоке Москвы.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел на Волжском бульваре.

Неизвестные разбили стекло в машине и пригрозили потерпевшему предметом, похожим на пистолет, а затем скрылись на своем автомобиле.

В результате плана "Перехват" злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел для разбирательства.

Украшения стоимостью почти четыре миллиона рублей ранее украли из квартиры на Рублевском шоссе.