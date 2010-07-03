У шеф-повара ресторана на Новом Арбате украли 23 пары кроссовок

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Неизвестные украли 23 пары кроссовок у шеф-повара ресторана в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

В полицию 3 июля обратился сотрудник ресторана, расположенного на улице Новый Арбат. По словам мужчины 1987 года рождения, он переезжал из одной в квартиры в другую и взял на работу личные вещи, а именно две туристические сумки с 23 парами кроссовок.

Он оставил сумки на первом этаже ресторана, а когда решил забрать вещи, то обнаружил пропажу. По данному факту проводится проверка.