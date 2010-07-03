Кассир обменного пункта похитила 41 млн рублей и сбежала через окно

Кассир столичного обменного пункта похитила 41 миллион рублей и сбежала через окно, сообщает Агентство "Москва". Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Инцидент произошел 2 июля в Пресненском районе. Директор организации решил перевести 41 миллион рублей в доллары. С сотрудниками службы инкассации он прибыл в обменный пункт в Елисеевском переулке.
Кассир пункта пересчитала всю сумму и, оставив деньги в кассе, попросила предпринимателя и инкассаторов подождать снаружи пока привезут валюту, сославшись на то, что нужной суммы в долларах нет.
Потерпевший прождал два часа, затем попытался зайти в обменный пункт, но дверь оказалась запертой изнутри. Тогда он обошел здание и обнаружил, что окно пункта, выходящее во двор, открыто, а в помещении никого нет. Полиция разыскивает подозреваемую.
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