Украшения на 4 млн рублей украли из квартиры на Рублевском шоссе

Фото: depositphotos/lachris77

Украшения стоимостью почти четыре миллиона рублей похитили из квартиры на Рублевском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Собеседник агентства рассказал, что им поступило сообщение о краже в одном из домов на Рублевском шоссе. Сотрудники полиции установили, что неизвестный путем подбора ключей к замку проник в квартиру, открыл сейф и украл ювелирное украшение.

Общий материальный ущерб составил 3 миллиона 680 тысяч рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее сообщалось, что неизвестный украл из магазина, расположенного в торговом центре на Рязанском проспекте, ювелирные изделия на пять миллионов рублей.

