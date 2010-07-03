Украшения на 5 млн рублей украли из магазина на Рязанском проспекте

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Неизвестный украл из магазина, расположенного в торговом центре на Рязанском проспекте, ювелирные изделия на 5 миллионов рублей.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции, правоохранители выяснили, что 1 апреля в период с 13:00 до 15:00 мужчина украл из витринного шкафа коробку с украшениями.

"Ущерб составил около 5 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.