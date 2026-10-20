В Москве открыт набор на обучающие проекты Молодежного парламента

Фото: департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Жителей столицы приглашают поучаствовать в проектах Молодежного парламента Москвы (Молпарлам). Этой осенью открывается набор на программы, посвященные общественно-политической деятельности, медиа и ораторскому мастерству. Об этом рассказала замруководителя столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова.

По ее словам, молодежный парламент объединяет почти 2,5 тысячи активистов. Они осваивают профессиональные навыки и сразу применяют их на практике: воплощают в жизнь социально значимые инициативы, проводят патриотические и благотворительные акции и многое другое.

Уже стартовал второй поток проекта "ПолитАкадемия". Занятия пройдут 21 октября, 11 и 18 ноября, их проведут политтехнолог и эксперт в сфере молодежной политики. Лучшие участники первого сезона стали помощниками депутатов Московской городской думы.

В рамках программы "Школа ораторов" молодые люди осваивают технику речи, учатся уверенно выступать перед большой аудиторией и удерживать внимание зрителей. С 2025 года в тренингах приняли участие более 1 тысячи человек. До конца 2026 года пройдет еще 4 занятия.

Попробовать себя в медиасфере можно в Клубе блогеров. С 22 октября начнутся занятия по написанию пресс-релизов. За пять встреч участники узнают, как находить инфоповоды, писать материалы для СМИ и выстраивать контакты с журналистами. Обучение проведут эксперты с опытом работы в PR более 15 лет.

Еще один медиапроект – "ПРОКАСТ". Его активисты изучают основы радиожурналистики, пишут подводки для эфиров и сценарии для подкастов, озвучивают видеоролики. Сильнейшие выпускники практикуются на интернет-радио "ПРОКАСТ".

Сейчас в эфире выходит 19 программ, среди которых "Правовая грамотность" с экспертами факультета права Высшей школы экономики, "Дело жизни" – о людях, посвятивших себя помощи нуждающимся, и "Сквозь тернии к звездам" – о преодолении трудностей на пути к успеху. В прошлом потоке ребята записали более 80 подкастов. Присоединиться к новому сезону можно до 6 ноября.

Для участия в проектах нужно вступить в Молодежный парламент Москвы, подав заявку на его сайте.

Молпарлам объединяет 132 районные палаты. Тысячи горожан в возрасте до 30 лет участвуют в политической, социальной и культурной жизни столицы, реализуют значимые программы и выстраивают личную карьерную траекторию.

Ранее сообщалось, что с 20 октября в центрах московского долголетия начнут проводить обновленную программу "Диалог поколений как ресурс позитивного долголетия. Клубные встречи для "серебряного" возраста". Программа поможет москвичам старшего возраста лучше понимать детей, внуков и правнуков, находить общий язык и разрешать семейные разногласия.