В Катаре допустили, что мир проживает первый год третьей мировой войны

Фото: AP Photo/Leo Correa

Третья мировая война уже может идти. Таким мнением в беседе с Al Arabiya поделился официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари.

По словам дипломата, тем, кто жил в 1940 и 1941 годах, не было очевидно, что идет второй или третий год мировой войны. Понимание этого пришло позже.

"Возможно, что сегодня мы проживаем первый год третьей мировой войны. Если, конечно, не сумеем разрешить все эти кризисы", – приводит его слова RT.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжит свою опасную политику. В частности, Медведев упомянул насильственную смену режимов главой Белого дома.