Из НИИ на Ленинском проспекте украли 3 млн рублей

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Около трех миллионов рублей украли из кабинета сотрудника Научно-исследовательского института, расположенного на Ленинском проспекте. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД России.

Как рассказали в ведомстве, накануне в ОМВД по Гагаринскому району обратился старший научный сотрудник НИИ 1979 года рождения. Он заявил о краже крупной суммы денег.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что злоумышленник взломал входную дверь и проник в кабинет сотрудника НИИ. Грабитель вскрыл сейф и забрал оттуда три миллиона рублей, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело о краже.