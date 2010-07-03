Внедорожник стоимостью 4,5 млн рублей угнали у безработного москвича

Фото: AP/TASS/Tony Gutierrez

Внедорожник Cadillac Escalade стоимостью почти 4,5 миллиона рублец похитили у безработного на северо-западе столицы.

Как сообщает пресс-служба МВД по Москве, утром 2 августа в полицию обратился мужчина 1988 года рождения.

Он сообщил о пропаже иномарки от дома 37 по проспекту Маршала Жукова. Возбуждено уголовное дело, передает Агентство "Москва".

Сотрудники автосервиса в столице ранее угнали автомобиль клиента Hummer H2 с государственными номерами серии АМР.