Полицейский получил ранение в живот на севере Москвы

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Полицейский получил ранение в живот в районе Ховрино на севере столицы. Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по городу, нападавший задержан.

Инцидент произошел около 03:30 в четверг, 15 августа на улице Левобережная. В ходе проверки документов у двоих мужчин один из них попытался скрыться.

Отмечается, что он нанес полицейскому ранение острым предметом. Оба мужчины доставлены в полицию. Пострадавший сотрудник госпитализирован.

1 августа злоумышленник напал с ножом на сотрудников полиции в Сургуте. В результате один полицейский погиб, второй получил ранение и ликвидировал преступника.