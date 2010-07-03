Полицейский найден мертвым в дежурной части МВД в Калининграде

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СК РФ по Калининградской области начал проверку по факту гибели сотрудника дежурной части ОМВД по Московскому району Калининграда. Полицейский был найден мертвым в одном из помещений ОВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУСК по региону Наталью Гацко.

"По факту гибели 40-летнего капитана полиции в ОМВД России по Московскому району города Калининграда региональным управлением СКР проводится доследственная проверка", – рассказала представитель ведомства.

По предварительной информации источника в правоохранительных органах, смерть офицера наступила от огнестрельного ранения. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил человека на МЖД в Киевском направлении. На предупредительные сигналы машиниста мужчина не отреагировал.