СМИ сообщили о нападении на сотрудников ДПС в Чечне

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В Грозном мужчина с ножом напал на сотрудников ДПС. Инцидент произошел на улице Асланбека Шерипова вечером в воскресенье, 23 июня.

Сотрудники полиции остановили каршеринговый автомобиль для проверки документов. "Водитель машины внезапно нанес удар ножом сотруднику полиции", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники ДТП применили огнестрельное оружие, бандит убит.

Имеются данные о двух пострадавших. Личность нападавшего устанавливается.