Мужчина убил ножом полицейского в Сургуте

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Злоумышленник в Сургуте напал на полицейских с ножом. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО-Югре.

Отмечается, что в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома находится подозрительный гражданин.

Сотрудники патрульной-постовой службы прибыли по вызову и попытались задержать мужчину. Злоумышленник оказал сопротивление.

В результате один полицейский погиб. Второй получил ранение, но применил табельное оружие и ликвидировал преступника.

1 июля сотрудник правоохранительных органов погиб при нападении на контрольно-заградительный пункт в Ачхой-Мартановском районе Чечни.