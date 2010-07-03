Член банды убийц с трассы М-4 "Дон" получил 20 лет за нападение на конвой

Московский областной суд приговорил к 20 годам колонии участника банды убийц с трассы М-4 "Дон" Хазратхона Додохонова по обвинению в нападении на конвоиров при попытке бегства из суда.
Так как ранее Додохонова уже приговорили к пожизненному заключению, то окончательное наказание осталось неизменным. "Окончательно определить пожизненное лишение свободы", – цитирует ТАСС приговор судьи.
Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего конвоира Михаила Фортушняка и потребовал взыскать с обвиняемого 500 тысяч рублей.
По данным следствия, банда устраивала засады автовладельцам, выкладывая на дорогу шипы и другие острые предметы, и расстреливали людей в остановившихся машинах. Всего члены банды убили 17 человек. Преступления они совершали "для завладения имуществом жертв".
В ноябре 2014 года по делу о нападениях задержали девять предполагаемых членов банды. Предполагаемый руководитель группировки Ибайдулло Субханов был застрелен в ходе спецоперации.
Еще четверо участников банды погибли в результате инцидента в Мособлсуде в августе 2017 года, когда во время конвоирования в лифте подсудимые напали на сотрудников полиции и отняли у них оружие. Трое нападавших были расстреляны на месте, еще один позднее скончался в больнице. Хазратхон Додохонов – единственный выживший после попытки побега член банды.
В августе 2018 года Додохонова вместе с Шерджоном Кодировым, Анваром Улугмурадовым и Умаром Хасановым приговорили к пожизненному лишению свободы. Еще один член группировки Зафарджон Гулямов получил 20 лет колонии строгого режима.
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