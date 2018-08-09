Фигурантов дела об убийствах на М4 "Дон" приговорили к пожизненному сроку

9 августа, 12:08
Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Четверых членов банды, которые нападали на водителей и убивали на трассе М4 "Дон", приговорили к пожизненному заключению. Решение вынес Мособлсуд, передает телеканал Москва 24.
Обвиняемых Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова, Умара Хасанова, Хазратхона Додохонова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
Еще один подсудимый – Зафарджон Гулямов – по приговору суда получил наказание в виде 20 лет колонии строгого режима.
Защита подсудимых просила при вынесении приговора учесть различные смягчающие обстоятельства, а также переквалифицировать обвинения по части эпизодов.
Ранее на скамье подсудимых было девять человек, однако пятеро напали на конвой в 2017 году. Инцидент произошел в лифте здания суда. В результате Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов были убиты на месте, а Додохонов и Хасанов получили ранения. Последний скончался в больнице.
Орудовать банда начала в августе 2014 года в Подмосковье. Злоумышленники останавливали машины с помощью шипов, а затем расстреливали водителей и пассажиров. Произошло не менее 16 нападений, в ходе которых погибли 17 человек и двое были ранены.
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