Фигурантов дела об убийствах на М4 "Дон" приговорили к пожизненному сроку

Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Четверых членов банды, которые нападали на водителей и убивали на трассе М4 "Дон", приговорили к пожизненному заключению. Решение вынес Мособлсуд, передает телеканал Москва 24.

Обвиняемых Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова, Умара Хасанова, Хазратхона Додохонова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Еще один подсудимый – Зафарджон Гулямов – по приговору суда получил наказание в виде 20 лет колонии строгого режима.

Защита подсудимых просила при вынесении приговора учесть различные смягчающие обстоятельства, а также переквалифицировать обвинения по части эпизодов.

Ранее на скамье подсудимых было девять человек, однако пятеро напали на конвой в 2017 году. Инцидент произошел в лифте здания суда. В результате Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов были убиты на месте, а Додохонов и Хасанов получили ранения. Последний скончался в больнице.

Орудовать банда начала в августе 2014 года в Подмосковье. Злоумышленники останавливали машины с помощью шипов, а затем расстреливали водителей и пассажиров. Произошло не менее 16 нападений, в ходе которых погибли 17 человек и двое были ранены.