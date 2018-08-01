Суд выносит приговор по делу об убийствах водителей на трассе М4

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Суд выносит обвинительный приговор подсудимым по делу об убийствах водителей на трассе М4 "Дон", оглашение началось в Мособлсуде.

Как сообщает Агентство "Москва", чтение может занять не менее пяти дней. Такой прогноз дали в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что прокурор Светлана Артемьева попросила назначить Хазратхону Додохонову, Шерджону Кодирову, Анвару Улугмурадову и Умару Хасанову пожизненное заключение в колонии особого режима и штраф 900, 800, 900 и 700 тысяч рублей соответственно. Для Зафарджона Гулямова она запросила 25 лет колонии строгого режима со штрафом 700 тысяч рублей.

Защита подсудимых просила при вынесении приговора учесть различные смягчающие обстоятельства, а также переквалифицировать обвинения по части эпизодов.

Ранее на скамье подсудимых было девять человек, однако пятеро напали на конвой в 2017 году. Инцидент случился в лифте здания суда. В результате Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов были убиты на месте, а Додохонов и Хасанов получили ранения. Последний скончался в больнице.

Орудовать банда начала в августе 2014 года в Московской области. Злоумышленники останавливали машины с помощью шипов, а затем расстреливали водителей и пассажиров. Произошло не менее 16 нападений, в ходе которых погибли 17 человек и двое ранены.