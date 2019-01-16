Конвоиры рассказали о попытке бегства членов банды убийц с трассы М4 "Дон"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Потерпевшие при перестрелке в здании Мособлсуда заявили, что нападение них было спланированным, сообщает Агентство "Москва" из зала суда.

1 августа 2017 года в здании Московского областного суда в Красногорске произошла перестрелка, при которой были ранены сотрудники суда и убиты несколько нападавших. Пятеро подсудимых по делу о разбоях на трассе М-4 "Дон" напали на сопровождавших их конвойных полицейских, завладели табельным оружием и пытались скрыться. В результате нападения сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения.

Конвоир Михаил Фортушняк, на которого напали непосредственно в лифте, заявил, что никто из подсудимых не сомневался, нападать или нет. "Никто не стоял и не отказывался. Была громкая команда на их языке, после чего посыпались удары ", – сообщил конвоир. Фортушняк также добавил, что конвоиры Мособлсуда пользовались на службе ненадежными наручниками, которые можно было открыть обычной булавкой или сорвать резким движением руки.

Также в суде с показаниями выступили водитель Михаил Ананичев и старший сержант полиции Денис Коробчан, также служивший на момент совершения преступления водителем.

Фигурант дела Хазратхон Додохонов не признал вину по делу о нападении на конвой. В суде подсудимый разговаривает через переводчика с таджикского языка. Додохонов заявил, что не говорит по-русски, а понимать его перестал после ранения при побеге.

Додохонов осужден за другие преступления, совершенные в составе банды. В августе 2018 года его вместе с Шерджоном Кодировым, Анваром Улугмурадовым и Умаром Хасановы приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийства и нападения водителей на трассе М4 "Дон". Еще один член группировки Зафарджон Гулямов получил 20 лет колонии строгого режима.

Впервые о деяниях банды, которая убивала автомобилистов на ночных трассах, узнали в августе 2014 года. Преступники останавливали автомобили, используя шипы, а затем расстреливали водителей и пассажиров. В общей сложности они убили 17 человек.