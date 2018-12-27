Выживший при побеге фигурант дела об убийствах на М4 "Дон" отрицает вину

Фигурант дела об убийствах на трассе М4 "Дон" Хазратхон Додохонов, который выжил при попытке побега из здания Мособлсуда летом 2017 года, не признал вину по делу о нападении на конвой, сообщает Агентство "Москва".
В суде подсудимый разговаривал через переводчика с таджикского языка. Додохонов заявил, что не говорит по-русски, а понимать его перестал после ранения при побеге.
Подсудимый обвиняется в побеге из-под стражи, хищении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
В конце ноября стало известно, что следователи завершили расследование дела о побеге осужденных из-под стражи в Мособлсуде.
Бежать пытались осужденные за серию нападений на водителей в Подмосковье. В зале суда они напали на конвоиров и отрыли огонь по полицейским и сотрудникам Росгвардии.
В инциденте участвовали Холик Субханов, Фазритдин Хасанов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Хазратхон Додохонов. Установлено, что именно Додохонов первым напал на сотрудников Росгвардии.
В настоящее время Додохонов осужден за другие преступления, совершенные в составе банды. В августе 2018 года его вместе с Шерджоном Кодировым, Анваром Улугмурадовым и Умаром Хасановы приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийства и нападения водителей на трассе М4 "Дон". Еще один член группировки Зафарджон Гулямов получил 20 лет колонии строгого режима.
Впервые о деяниях банды, которая убивала автомобилистов на ночных трассах, узнали в августе 2014 года. Преступники останавливали автомобили, используя шипы, а затем расстреливали водителей и пассажиров. В общей сложности они убили 17 человек.
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