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13:54

Выживший при побеге фигурант дела об убийствах на М4 "Дон" отрицает вину

суды криминал

13:54

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Фото: ТАСС/Сергей Ведяшкин

Фигурант дела об убийствах на трассе М4 "Дон" Хазратхон Додохонов, который выжил при попытке побега из здания Мособлсуда летом 2017 года, не признал вину по делу о нападении на конвой, сообщает Агентство "Москва".

В суде подсудимый разговаривал через переводчика с таджикского языка. Додохонов заявил, что не говорит по-русски, а понимать его перестал после ранения при побеге.

Подсудимый обвиняется в побеге из-под стражи, хищении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В конце ноября стало известно, что следователи завершили расследование дела о побеге осужденных из-под стражи в Мособлсуде.

Бежать пытались осужденные за серию нападений на водителей в Подмосковье. В зале суда они напали на конвоиров и отрыли огонь по полицейским и сотрудникам Росгвардии.

В инциденте участвовали Холик Субханов, Фазритдин Хасанов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Хазратхон Додохонов. Установлено, что именно Додохонов первым напал на сотрудников Росгвардии.

В настоящее время Додохонов осужден за другие преступления, совершенные в составе банды. В августе 2018 года его вместе с Шерджоном Кодировым, Анваром Улугмурадовым и Умаром Хасановы приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийства и нападения водителей на трассе М4 "Дон". Еще один член группировки Зафарджон Гулямов получил 20 лет колонии строгого режима.

Впервые о деяниях банды, которая убивала автомобилистов на ночных трассах, узнали в августе 2014 года. Преступники останавливали автомобили, используя шипы, а затем расстреливали водителей и пассажиров. В общей сложности они убили 17 человек.

суды криминал

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