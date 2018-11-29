Завершено расследование дела о побеге фигурантов дела об убийствах на М4 "Дон"

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Следователи завершили расследования побега осужденных из-под стражи в Мособлсуде. Собранную доказательную базу криминалисты передали в Генеральную прокуратуру РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

В ведомстве напомнили, что дело возбудили после того, как осужденные за серию нападений на водителей в Подмосковье напали на конвоиров, сбежали из-под стражи и отрыли огонь по полицейским и сотрудникам Росгвардии.

В сговор вступили подсудимые Холик Субханов, Фазритдин Хасанов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Хазратхон Додохонов. Последний оказался единственным, кто выжил при отражении нападения. Установлено, что именно он первым напал на росгвардейцев. Все остальные участники сговора получили смертельные ранения.

В настоящее время Додохонов осужден за другие преступления, совершенные в составе банды. В августе 2018 года его вместе с Шерджоном Кодировым, Анваром Улугмурадовым и Умаром Хасановы приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийства и нападения водителей на трассе М4 "Дон". Еще один член группировки Зафарджон Гулямов получил 20 лет колонии строгого режима.

Впервые о деяниях банды, убивающей автомобилистов на ночных трассах, узнали в августе 2014 года. Злоумышленники останавливали машины с помощью шипов, а затем расстреливали водителей и пассажиров. В общей сложности они убили 17 человек.