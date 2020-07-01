В Чечне напали на пост полиции

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Сотрудник полиции погиб в результате нападения на контрольно-заградительный пункт в Ачхой-Мартановском районе Чечни.

"Нападавший ликвидирован", – цитирует ТАСС помощника главы региона по СМИ Ахмеда Дудаева.

Ранее в популярных Telegram-каналах появились данные, что нападавших было двое – один из них подорвался, другой – открыл огонь по сотрудникам Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе.

По информации РИА Новости, неизвестный нанес ножевое ранение одному из правоохранителей, тот скончался по дороге в госпиталь.

По предварительным данным, еще несколько полицейских получили ранения. На месте работает следственно-оперативная группа.

В конце июня в Грозном мужчина с ножом напал на сотрудников ДПС. Инцидент произошел на улице Асланбека Шерипова, когда сотрудники полиции остановили каршеринговый автомобиль для проверки документов.

