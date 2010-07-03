Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах с помощью отпечатка пальца

12:45
12:45
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии. Об этом сообщают "Ведомости".
Использовать отпечаток пальца или изображение лица для оплаты покупок можно будет в торговых точках, где установлены терминалы Сбербанка. Для получения этой услуги нужно зарегистрироваться: вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль и предоставить системе биометрический образец. Изображение лица можно отсканировать в отделении банка. После этого карта будет привязана к биометрическому образцу.
У Сбербанка уже есть несколько проектов по оплате с использованием биометрии. В их числе проект "Ладошки". С его помощью родители могут отслеживать вход и выход ребенка из школы и оплачивать питание в учебных заведениях.
Эксперимент по продаже товаров по отпечатку пальца начали в конце 2016 года "Азбука вкуса" и Сбербанк. Однако это не принесло прироста по числу покупок или удорожанию среднего чека. По данным на январь этого года, расплатиться при помощи биометрии можно в 20 супермаркетах (11% сети). В системе было зарегистрировано около 400 человек, 70% которых пользовались биометрическими терминалами регулярно. За все это время не возникало жалоб, при этом сама процедура занимает больше времени.
В общественном транспорте могут ввести систему распознавания лиц. Также сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines тестирует систему распознавания лиц в бизнес-залах аэропорта Домодедово. Программное обеспечение было разработано на основе обучаемых нейронных сетей. Система преобразовывает увиденное лицо в набор цифр и сравнивает его с собственной базой данных.
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