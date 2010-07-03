В Домодедове начали тестировать систему распознавания лиц

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Авиакомпания S7 Airlines тестирует систему распознавания лиц (face recognition) в бизнес-залах столичного аэропорта Домодедово.

В авиакомпании рассказали, что программное обеспечение было разработано на основе обучаемых нейронных сетей. Система преобразовывает увиденное лицо в набор цифр, после чего сравнивает его с собственной базой данных.

Видеокамеры, установленные на входе в бизнес-залы, будут "узнавать" пассажиров, а также отслеживать, кто из путешественников вовремя покинул бизнес-зал, а кому необходимо напомнить о приближающейся посадке на рейс. Система на базе технологии "компьютерного зрения", интегрированная в ТВ-панель с расписанием вылетов, покажет пассажиру информацию о том рейсе, на который он зарегистрирован.

"Чтобы принять участие в тестировании системы, необходимо подойти на стойки регистрации S7 Airlines 104, 105 или 106. Сотрудник авиакомпании примет согласие на обработку биометрических данных и с помощью небольшой камеры сделает фото", – рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово проверяют сотрудников на трезвость с помощью современных технологий. Там установили рамки для бесконтактной проверки уровня алкогольного опьянения. При проходе через такое устройство нужно выдохнуть в сторону рамки. Система проанализирует содержание паров спирта – турникет откроется только для трезвых работников.

