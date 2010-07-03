В Домодедове начали тестировать систему распознавания лиц

Авиакомпания S7 Airlines тестирует систему распознавания лиц (face recognition) в бизнес-залах столичного аэропорта Домодедово.
В авиакомпании рассказали, что программное обеспечение было разработано на основе обучаемых нейронных сетей. Система преобразовывает увиденное лицо в набор цифр, после чего сравнивает его с собственной базой данных.
Видеокамеры, установленные на входе в бизнес-залы, будут "узнавать" пассажиров, а также отслеживать, кто из путешественников вовремя покинул бизнес-зал, а кому необходимо напомнить о приближающейся посадке на рейс. Система на базе технологии "компьютерного зрения", интегрированная в ТВ-панель с расписанием вылетов, покажет пассажиру информацию о том рейсе, на который он зарегистрирован.
"Чтобы принять участие в тестировании системы, необходимо подойти на стойки регистрации S7 Airlines 104, 105 или 106. Сотрудник авиакомпании примет согласие на обработку биометрических данных и с помощью небольшой камеры сделает фото", – рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово проверяют сотрудников на трезвость с помощью современных технологий. Там установили рамки для бесконтактной проверки уровня алкогольного опьянения. При проходе через такое устройство нужно выдохнуть в сторону рамки. Система проанализирует содержание паров спирта – турникет откроется только для трезвых работников.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.