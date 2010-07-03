В Госдуме поддержали важность процедуры идентификации сотрудников полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовили законопроект, который уточняет процедуру идентификации сотрудников Росгвардии.

Сейчас он проходит согласование с профильными ведомствами. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Василий Пискарев.

"При обращении к гражданам сотрудник Росгвардии, находящийся при исполнении обязанностей по охране общественного порядка, должен представиться. Сейчас жетонами, позволяющими идентифицировать, снабжены сотрудники патрульно-постовой и некоторые других служб полиции. Законопроект нами подготовлен и проходит согласование", – сообщил депутат, передает Агентство "Москва".

Пискарев отметил, что нужны такие изменения в законодательстве, которые защитят права граждан от противоправных действий и при этом не будут подвергать опасности жизнь и здоровье сотрудников полиции и Росгвардии.

Ранее в Росгвардии пообещали изучить законопроект о размещении на форме сотрудников идентификационных номеров.

