В Росгвардии изучат внесенный в Госдуму законопроект о представлении гражданам

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В Росгвардии пообещали изучить законопроект об обязательном размещении на форме сотрудников идентификационных номеров во время несения службы. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

"В Росгвардии будет изучен данный законопроект, в том числе – насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности", – сообщил Грибакин.

В ведомстве отметили, что при рассмотрении будет также внимательно изучен вопрос о соответствии будущего закона уже действующим нормативно-правовым актам.

В субботу в Госдуму был внесен законопроект об обязательном ношении на форме сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров.

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