В Госдуме действия США по ДРСМД назвали спланированной акцией

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Процесс выхода Соединенных Штатов из ДРСМД является заранее спланированной акцией, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Его слова приводит RT.

"Действительно, в Америке есть интерес по возобновлению производства, испытанию и размещению ракет средней и малой дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот интерес и лоббируют представители американского ВПК", – отметил депутат, добавив, что Вашингтон всеми силами пытается выставить Москву виновной в прекращении договора.

О выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности президент США Дональд Трамп объявил в октябре 2018 года. Аргументировал свое решение глава Белого дома тем, что Москва якобы не соблюдает свою часть обязательств. 3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, документ перестал действовать 2 августа.

18 августа Пентагон провел летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена ДРСМД. По заявлению американских военных, ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и поразила цель, преодолев в полете более 500 километров.

После этого Путин поручил изучить возможную угрозу в связи с американскими испытаниями и подготовить симметричный ответ.