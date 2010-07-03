Путин поручил проработать ответ на испытание США крылатой ракеты

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Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России поручил изучить возможную угрозу в связи с испытанием США новой крылатой ракеты. Также президент распорядился подготовить симметричный ответ.



"Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю министерству обороны, министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями США для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", – приводит слова Путина ТАСС.

Российский лидер отметил, что Москва по-прежнему готова к диалогу с Вашингтоном по вопросу восстановления доверия.



Путин подчеркнул, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, не смотря на действия руководства США.

18 августа Пентагон провел летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена ДРСМД. По заявлению американских военных, ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель, преодолев в полете более 500 километров.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва все еще готова к диалогу с Вашингтоном по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из договора.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. Глава Белого дома объяснил это тем, что Москва якобы не соблюдает обязательства по договору. Доказательств, что Россия нарушила договор, США не предоставили. Позже госсекретарь США Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения.

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, а 2 августа договор перестал действовать.

Ранее военный эксперт оценил испытание США запрещенной ДРСМД ракеты. Уточняется, что США готовились к запуску еще до того, как вышли из договора.