США испытали запрещенную ДРСМД крылатую ракету

19 августа, 21:42
19 августа, 21:42
Поделиться в социальных сетях:
Фото: defense.gov
На острове Сан-Николас, штат Калифорния, 18 августа провели летные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной конфигурации, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом пишет РИА Новости.
В сообщении Пентагона отмечается, что ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета.
Комментируя испытание в США, первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в беседе с RT отметил, что Вашингтон видит необходимость "выходить из лаборатории на полигон".
"Именно для этого они инициировали вопрос о выходе из этого Договора РСМД якобы потому, что виновата Российская Федерация", – заявил Шерин.
Он также добавил, что американская ракета "давным-давно была готова", но Штаты ждали возможности "цинично, бессовестно обвинить Россию", чтобы выйти из обязательств и провести испытание.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Россия все еще готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Штатов из договора. Пока американские ракеты не появятся в Европе, в Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Москва не будет размещать там свои системы, пояснил глава Минобороны.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: