США испытали запрещенную ДРСМД крылатую ракету

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На острове Сан-Николас, штат Калифорния, 18 августа провели летные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной конфигурации, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении Пентагона отмечается, что ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета.

Комментируя испытание в США, первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в беседе с RT отметил, что Вашингтон видит необходимость "выходить из лаборатории на полигон".

"Именно для этого они инициировали вопрос о выходе из этого Договора РСМД якобы потому, что виновата Российская Федерация", – заявил Шерин.

Он также добавил, что американская ракета "давным-давно была готова", но Штаты ждали возможности "цинично, бессовестно обвинить Россию", чтобы выйти из обязательств и провести испытание.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Россия все еще готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Штатов из договора. Пока американские ракеты не появятся в Европе, в Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Москва не будет размещать там свои системы, пояснил глава Минобороны.