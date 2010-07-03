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20:27

Путин прокомментировал испытания американских ракет

власть безопасность политика

20:27

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский

В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимир Путин прокомментировал летные испытания Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования обычной конфигурации, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Слова президента России приводит РИА Новости.

"Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера", – подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что Москва готова вести диалог насчет вооружения и испытаний как с американцами, так и с европейцами, но безопасность России при этом "будет надежно обеспечена".

Прежде готовность вести диалог с США по ракетам подтвердил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала начать переговоры по возобновлению ДРСМД, который прекратил свое действие 2 августа.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН 22 августа проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, которые нарушают условия ДРСМД.

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власть безопасность политика

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