ООН по инициативе России и Китая проведет экстренную встречу из-за ракетных разработок США

Фото: U.S. Department of Defense

Совет Безопасности ООН в четверг проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, которые нарушают условия ДРСМД. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на и.о. постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

"Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий", – сообщил Полянский.

Отмечается, что заседание будет проведено в открытом формате с докладом представителя Генерального секретаря ООН.

Ранее военный эксперт оценил испытание США запрещенной ДРСМД ракеты. Уточняется, что США готовились к запуску еще до того, как вышли из договора.