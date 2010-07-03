Военный эксперт оценил испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Фото: U.S. Department of Defense

Соединенные Штаты 18 августа провели летные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной конфигурации, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Комментируя это событие, военный эксперт Михаил Ходаренок в беседе с RT отметил, что США готовились к запуску еще до того, как вышли из ДРСМД, так как за такой короткий срок невозможно ни создать опытный образец вооружения, ни подготовить испытательные пуски.

"Вывод тут может быть только один: эти испытания были задуманы, организованы, подготовлены и профинансированы задолго до официального выхода США из ДРСМД", – подчеркнул Ходаренок.

Ранее на запуск ракеты в США отреагировал российский МИД. Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что испытания в Штатах нужно воспринимать "спокойно, без эмоций", так как было понятно, что "развитие событий пойдет именно в этом направлении". При этом замминистра иностранных дел добавил, что Москва не позволит втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений.