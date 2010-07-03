Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия виновата в прекращении действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила договор о РСМД и таким образом подала повод для окончания этого договора. Таким образом, была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире. Мы будем прилагать все усилия, совместно с нашими партнерами в НАТО, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, и будем заниматься этим в следующие годы. Берлин – часть НАТО, и он будет вести себя в этой связи как партнер по НАТО", – сказала канцлер, передает РИА Новости.

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление канцлера Меркель.

"Было бы странно услышать от госпожи Меркель какую-то другую оценку. Отсутствие поддержки позиции американцев в этой ситуации – явный выход за рамки атлантической солидарности и союзнических обязательств. Та конструкция выхода из Договора РСМД, которая была предложена Соединенными Штатами, сегодня как аксиома принимается всеми их партнерами. Сказать что-то другое – означает признать кардинальную неправоту Вашингтона", – сказал Морозов.

Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности был заключен между СССР и США в 1987 году. Страны договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Также они условились не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

В октябре 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД. Президент США объяснил это тем, что Москва не соблюдает обязательства по договору. Доказательств, что Россия нарушила договор, США не предоставили.

Позже госсекретарь США Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает условия ДРСМД. В Москве обвинения назвали голословными.

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. 2 августа договор прекратил действовать.

