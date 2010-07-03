МИД России отреагировал на испытания запрещенных ДРСМД ракет в США

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В МИД подчеркнули, что Москва не даст втянуть себя в гонку вооружений и будет придерживаться моратория на размещение ракет, пока это где-либо не сделают США. Такую позицию озвучил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Как отметил замминистра, испытания в США запрещенной ДРСМД крылатой ракеты нужно воспринимать "спокойно, без эмоций", так как было понятно, что "развитие событий пойдет именно в этом направлении".

"Втянуть в дорогостоящую гонку вооружений себя мы не позволим", – цитирует Рябкова РИА Новости. По словам замглавы МИД, "мы подтверждаем твердую приверженность нашему одностороннему мораторию на развертывание подобных систем, если и когда они у нас появятся, до тех пор пока США не будут их размещать где-либо в мире". Именно такое заявление накануне сделал Владимир Путин во Франции, напомнил Рябков.

18 августа в Калифорнии Пентагон провел летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена ДРСМД. По заявлению американских военных, ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель, преодолев в полете более 500 километров.

Военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал ИА "НСН", какие разработки на самом деле мог тестировать Пентагон. Он напомнил, что 500 километров полета – не выдающаяся, а рядовая дальность. "Американский "Томагавк" имеет дальность более 1500 километров, причем древний, еще с прошлого века", – отметил эксперт. По его мнению, "скорее всего, испытываются ракеты куда большего радиуса действия, чем "Томагавк". России есть чем ответить на такие разработки, заверил Сивков. "Мы можем применять для запуска с наземной установки ракету типа "Калибр". Это совсем простой вариант. Фактически, это значит поставить на землю пусковую корабельную установку – вот вам и получается наземный "Калибр", – пояснил он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва все еще готова к диалогу с Вашингтоном по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из договора. Пока американские ракеты не появятся в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, Россия не будет размещать там свои системы, отметил министр.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. Глава Белого дома объяснил это тем, что Москва якобы не соблюдает обязательства по договору. Доказательств, что Россия нарушила договор, США не предоставили. Позже госсекретарь США Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает условия ДРСМД. 3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, а 2 августа договор перестал действовать.