В Госдуме поддержали созыв Совбеза ООН из-за ракетных разработок США

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поддержал созыв внеочередного заседания Совбеза ООН по вопросу ракетных разработок США, нарушающих ДРСМД.

По его мнению, выход Штатов из Договора ставит под угрозу остальные договоры, которые заключены между Россией и США, что, в свою очередь, может привести к очередной гонке вооружений и увеличивает риски большого конфликта.

"Эти испытания, которые провели США, и заявления о возможном размещении новых ракет только подчеркивают, что США давно готовились к этому вопросу, что все лабораторные испытания, часть заводских, натурных испытаний – все были проведены уже", – цитирует депутата RT.

В то же время он назвал выдуманными все обвинения Вашингтона в адрес Москвы в якобы нарушении ДРСМД. Чепа считает, что это было сделано Штатами специально, чтобы прикрыть свои прямые нарушения.

"Поэтому этот вопрос необходимо поднять, необходимо, чтобы, в первую очередь, все страны услышали ту правду, которая есть, и надо предпринимать соответствующие меры. Очень важно, что Россия и Китай предложили поднять вопрос на Совбезе – открыть глаза миру на действия США по этому вопросу", – заявил парламентарий.

Ранее Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США, которые нарушают условия ДРСМД. Внеочередное заседание запланировано на четверг. Оно будет проведено в открытом формате с докладом представителя Генерального секретаря ООН.

18 августа Пентагон провел в Калифорнии летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена ДРСМД. По заявлению американских военных, ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель, преодолев в полете более 500 километров.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. Глава Белого дома объяснил это тем, что Москва якобы не соблюдает обязательства по договору. Доказательств, что Россия нарушила договор, США не предоставили.

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, а 2 августа договор перестал действовать. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва все еще готова к диалогу с Вашингтоном по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из договора. Пока американские ракеты не появятся в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, Россия не будет размещать там свои системы, отметил министр.