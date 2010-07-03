Россия обвинила США в развязывании гонки вооружений

09:34
09:34
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Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил Вашингтон в развязывании неконтролируемой гонки вооружений. Такое заявление он сделал 22 августа на созванном Россией и Китаем экстренном заседании Совбеза ООН по вопросу ракетных испытаний США. Полянский назвал предсказуемой позицию стран НАТО, представители которых вновь попытались переложить ответственность на Москву.
"Как мы и предполагали, США и подхрюкивающие им страны вопреки фактам и здравому смыслу сваливали все с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах", – цитирует Полянского РИА Новости. Дипломат посетовал, что западные партнеры создали удобную им "параллельную реальность", где "не требуется никаких доказательств и достаточно голословных обвинений в духе "highly likely".
Полянский напомнил, что Россия предлагала американским коллегам посмотреть ракету 9М729 в закрытом режиме, а затем открыто продемонстрировали ее иностранным делегациям, однако США проигнорировали оба приглашения.
Как пояснил и. о. постпреда РФ, претензии американской стороны к новым российским вооружения направлены на преодоление систем ПРО. "Именно из-за выхода США из Договора по ПРО и развертывания подобных систем у наших границ мы были вынуждены начать разработку данного вида изделий", – отметил дипломат. При этом он выразил надежду, что "у нашего мира есть шанс", пока находятся эксперты, "ставящие под сомнение все эти складные, но пустые западные небылицы".
18 августа в Калифорнии Пентагон провел летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена ДРСМД. По заявлению американских военных, ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель, преодолев в полете более 500 километров.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва все еще готова к диалогу с Вашингтоном по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из договора. Пока американские ракеты не появятся в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, Россия не будет размещать там свои системы, отметил министр.
В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. Глава Белого дома объяснил это тем, что Москва якобы не соблюдает обязательства по договору. Доказательств, что Россия нарушила договор, США не предоставили. Позже госсекретарь США Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает условия ДРСМД. 3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, а 2 августа договор перестал действовать.
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