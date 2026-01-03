Форма поиска по сайту

03 января, 03:59

Политика
Премьер Чехии Бабиш: Прага больше не даст денег Украине из госбюджета

Чехия прекратит помощь Украине из-за отсутствия денег в бюджете

Фото: depositphotos/kaprikM

Чехия больше не будет выделять деньги Украине из государственного бюджета из-за нехватки средств. Об этом сообщил чешский премьер-министр Андрей Бабиш в интервью изданию Denik.

"Из чешского бюджета мы больше не можем давать деньги Украине, потому что у нас нет средств даже на школьных поваров или неформальных опекунов", – сказал Бабиш.

Он напомнил, что Киев уже получил от Европы 187 миллиардов евро. Кроме того, Украина получит еще 100 миллиардов евро из нового многолетнего финансового рамочного плана, а также дополнительно 90 миллиардов евро в рамках кредита ЕС.

"Чехия ежегодно выделяет на бюджет Европейского союза от 60 до 62 миллиардов крон. Так что мы помогаем этими деньгами", – подчеркнул премьер Чехии.

Бабиш также выразил обеспокоенность, что на прошедшем в Брюсселе саммите Евросоюза его участники практически не говорили о перспективе мира на Украине.

В декабре участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли прийти к общему решению по экспроприации замороженных российских активов. В связи с этим финансирование Украины в размере 90 миллиардов евро будет осуществляться из бюджета ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что теперь разблокирование замороженных в ЕС активов РФ будет возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство стран Евросоюза, то есть 60% стран объединения (16 из 27).

Западные СМИ сообщили о попытке ЕС подключиться к переговорам по Украине

