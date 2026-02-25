В ГД предложили ввести "индекс дружелюбия" для оценки ситуации с травлей в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В российских школах могут появиться ежегодные анонимные опросы учеников, направленные на выявление случаев травли и формирование "индекса дружелюбия" образовательных организаций. Соответствующая инициатива была направлена на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова, передает ТАСС.

Авторами проекта выступили депутаты от фракции "Новые люди". По их мнению, предложение поспособствует более раннему обнаружению конфликтов и снижению уровня буллинга.

В пояснительной записке парламентарии сослались на данные одного исследования, согласно которому каждый четвертый родитель признался, что его ребенок сталкивался с травлей со стороны сверстников. Еще 82% респондентов поддержали меры по предотвращению буллинга. Эти цифры, по мнению депутатов, указывают на масштаб проблемы и потребность в системных решениях.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения в общеобразовательных организациях ежегодных анонимных опросов среди обучающихся о распространенности травли, издевательств и конфликтов. На основе полученных данных возможно формирование сравнительного показателя – "индекса дружелюбия" школы, отражающего уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды", – следует из обращения.

Согласно документу, опросы предлагается проводить через портал "Госуслуги", чтобы обеспечить анонимность и сопоставимость данных. По результатам в школы с высоким уровнем конфликтности будет направляться дополнительная поддержка, например школьные психологи и специалисты по предотвращению травли.

Чиновники подчеркнули, что данная инициатива станет эффективным инструментом для своевременного выявления проблем и даст возможность органам власти быстро реагировать на ситуацию, особенно в условиях дефицита педагогов-психологов в некоторых школах.

Ранее парламентарии направили в ГД предложение по созданию Федерального агентства по борьбе с буллингом. Предполагается, что орган будет разрабатывать стандарты профилактики травли, алгоритмы действий для родителей и школ, а также координировать ведомства по сопровождению случаев буллинга.

Кроме того, агентство создаст единую горячую линию и цифровой сервис. Также оно будет заниматься организацией федеральных программ подготовки и повышения квалификации педагогов, школьных психологов и управленческих команд по профилактике травли.

