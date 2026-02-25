Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 15:01

Политика

В ГД предложили ввести "индекс дружелюбия" для оценки ситуации с травлей в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В российских школах могут появиться ежегодные анонимные опросы учеников, направленные на выявление случаев травли и формирование "индекса дружелюбия" образовательных организаций. Соответствующая инициатива была направлена на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова, передает ТАСС.

Авторами проекта выступили депутаты от фракции "Новые люди". По их мнению, предложение поспособствует более раннему обнаружению конфликтов и снижению уровня буллинга.

В пояснительной записке парламентарии сослались на данные одного исследования, согласно которому каждый четвертый родитель признался, что его ребенок сталкивался с травлей со стороны сверстников. Еще 82% респондентов поддержали меры по предотвращению буллинга. Эти цифры, по мнению депутатов, указывают на масштаб проблемы и потребность в системных решениях.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения в общеобразовательных организациях ежегодных анонимных опросов среди обучающихся о распространенности травли, издевательств и конфликтов. На основе полученных данных возможно формирование сравнительного показателя – "индекса дружелюбия" школы, отражающего уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды", – следует из обращения.

Согласно документу, опросы предлагается проводить через портал "Госуслуги", чтобы обеспечить анонимность и сопоставимость данных. По результатам в школы с высоким уровнем конфликтности будет направляться дополнительная поддержка, например школьные психологи и специалисты по предотвращению травли.

Чиновники подчеркнули, что данная инициатива станет эффективным инструментом для своевременного выявления проблем и даст возможность органам власти быстро реагировать на ситуацию, особенно в условиях дефицита педагогов-психологов в некоторых школах.

Ранее парламентарии направили в ГД предложение по созданию Федерального агентства по борьбе с буллингом. Предполагается, что орган будет разрабатывать стандарты профилактики травли, алгоритмы действий для родителей и школ, а также координировать ведомства по сопровождению случаев буллинга.

Кроме того, агентство создаст единую горячую линию и цифровой сервис. Также оно будет заниматься организацией федеральных программ подготовки и повышения квалификации педагогов, школьных психологов и управленческих команд по профилактике травли.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика