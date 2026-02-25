Движение временно перекрыто на ряде улиц в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На нескольких участках в центре Москвы временно закрыто движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В частности, ограничения ввели на Боровицкой площади, Москворецкой набережной в направлении Большого Каменного моста, Кремлевской набережной в сторону Большого Каменного моста, а также на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и на съезде с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат.

Кроме того, движение полностью перекрыто на Большом Каменном мосту. Нет возможности проехать по съезду с Новоарбатского моста на Смоленскую набережную, по самой набережной в направлении делового центра "Москва-Сити" и по Краснопресненской набережной в районе парка "Красная Пресня" в сторону улицы 1905 года.

Также проезд ограничен на Мантулинской улице в районе дома 5, строения 8, в направлении улицы 1905 года и на Кутузовском проспекте перед Новоарбатским мостом по направлению в центр.

Водителям порекомендовали выбирать альтернативные маршруты

Вместе с тем в настоящее время автомобилисты не могут воспользоваться участком улицы Поляны в районе Южное Бутово. Ограничения затронули одну полосу. Причиной их введения стало строительство инженерных сетей. Меры будут действовать до 31 октября.