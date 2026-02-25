25 февраля, 18:17 (обновлено 25.02.2026 19:34)Транспорт
Движение временно перекрыто на ряде улиц в центре Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На нескольких участках в центре Москвы временно закрыто движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.
В частности, ограничения ввели на Боровицкой площади, Москворецкой набережной в направлении Большого Каменного моста, Кремлевской набережной в сторону Большого Каменного моста, а также на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и на съезде с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат.
Кроме того, движение полностью перекрыто на Большом Каменном мосту. Нет возможности проехать по съезду с Новоарбатского моста на Смоленскую набережную, по самой набережной в направлении делового центра "Москва-Сити" и по Краснопресненской набережной в районе парка "Красная Пресня" в сторону улицы 1905 года.
Также проезд ограничен на Мантулинской улице в районе дома 5, строения 8, в направлении улицы 1905 года и на Кутузовском проспекте перед Новоарбатским мостом по направлению в центр.
Водителям порекомендовали выбирать альтернативные маршруты
Вместе с тем в настоящее время автомобилисты не могут воспользоваться участком улицы Поляны в районе Южное Бутово. Ограничения затронули одну полосу. Причиной их введения стало строительство инженерных сетей. Меры будут действовать до 31 октября.