Мадуро потребовал от США закрыть дело против него

Фото: ТАСС/picture-alliance/Consolidated/Kyle Mazza-CNP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от американского суда прекратить его уголовное преследование, указав на нарушение прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жалобу политика.

Венесуэльский лидер заявил, что власти США нарушили его конституционные права и мандат суда по обеспечению справедливого судебного разбирательства. В частности, правительству Венесуэлы не позволяют оплатить защиту Мадуро в суде.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее был захвачен и вывезен из страны Мадуро и его жена Силия Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Спустя время Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп провел с ней телефонные переговоры. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

Российская сторона призвала США немедленно освободить Мадуро и его супругу. В Москве назвали действия Вашингтона "вопиющим нарушением международного права". Россия выступает за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий.