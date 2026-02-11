Минфин США выдал лицензию на операции с венесуэльской нефтью

Фото: depositphotos/carloscastilla

Американский Минфин выдал лицензию, разрешающую операции с нефтью из Венесуэлы. Официальный документ был опубликован Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

Лицензия разрешает экспорт, продажу, поставку, хранение, покупку и транспортировку венесуэльской нефти. Контракт должен быть заключен с правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией PDVSA.

При этом соглашение будет регулироваться законодательством США. Кроме того, платежи подсанкционным лицам и на другие счета должны производиться в соответствии с инструкциями Минфина США.

Между тем лицензия запрещает транзакции в рамках операций с нефтью с лицами из РФ, Ирана, КНДР и Кубы, а также с юрлицами из Венесуэлы и США, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются лицами из Китая.

Ранее Минфин США разрешил добычу, экспорт, покупку и продажу нефти из Венесуэлы, если операции проводятся юридическим лицом, зарегистрированным в Соединенных Штатах.

Вместе с тем американские власти оставили в силе запрет на использование для транспортировки нефти Венесуэлы судов, которые находятся под санкциями.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что приветствует участие Китая в покупках венесуэльской нефти. Он добавил, что его команда пока еще не обсудила долю доходов Венесуэлы от продажи их нефти.