Politico: в Белом доме считают, что Мачадо может подорвать работу США в Венесуэле

В Белом доме считают, что Мачадо может подорвать работу США в Венесуэле – СМИ

Фото: ТАСС/AP/J. Scott Applewhite

Советники Белого дома, а также окружение президента США Дональда Трампа недовольны действиями венесуэльского оппозиционера Марии Корины Мачадо. Они считают, что ее заявления могут подорвать усилия США в отношении Венесуэлы, сообщает Politico со ссылкой на источники из Белого дома.

Как заявил один из неназванных советников, операция США в латиноамериканской стране является исключительно вопросом национальной безопасности и никак не связана с фигурой Мачадо.

Источник обвинил ее в том, что она противодействует интересам Вашингтона и пытается саботировать успехи политики Трампа, например, такие как освобождение политических заключенных в Венесуэле. По мнению источника, ее действия выглядят как стремление стать "единственной звездой" венесуэльской оппозиции.

Как пояснило издание, поводом для критики стало интервью, которое Мачадо дала в четверг. В нем она заявила, что выборы в Венесуэле можно провести менее чем через год.

Источник, близкий к администрации Трампа, раскритиковал эту оценку как нереалистичную, указав, что более вероятным сроком были бы выборы в течение двух лет после американской операции.

Чиновник Белого дома также добавил, что беспокойство по поводу высказываний Мачадо нарастает в последние несколько месяцев. Ее заявления о выборах были восприняты как попытка оставаться в центре внимания на фоне продолжающегося политического переходного периода в Венесуэле.

США 3 января провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Спустя время Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп поговорил с ней по телефону. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

