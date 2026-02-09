Форма поиска по сайту

09 февраля, 13:35

Политика
Глава Росавиации Ядров: для возобновления полетов в США нужно снять ограничения с РФ

В Росавиации назвали условия для возобновления авиасообщения с США

Фото: depositphotos/nitinut380

Возобновление прямых рейсов между Россией и США возможно при условии снятия ряда ограничений с российских авиакомпаний. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Он напомнил, что российская сторона приняла зеркальные меры после того, как американские коллеги ввели ограничения для авиаперевозчиков.

"И при возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна", – пояснил Ядров.

По его словам, если авиасообщение будет открыто взаимно, то у американских авиакомпаний появятся более комфортные условия. Они будут быстрее добираться до Москвы, в то время как российским перевозчикам придется по-прежнему облетать Европу. Россия готова возобновить авиарейсы в США, добавил Кедров.

Ранее готовность обсудить возобновление рейсов в Соединенные Штаты выразил и Минтранс России. Глава ведомства Андрей Никитин сослался на Владимира Путина, подчеркнув, что российская сторона открыта для диалога. Однако, уточнил министр, пока разговоров о возобновлении полетов не ведется.

Глава Росавиации заявил о готовности к запуску прямых рейсов с США

