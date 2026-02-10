ТАСС: противолодочный самолет США замечен вблизи воздушного пространства Ирана

Фото: ТАСС/Zuma

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Вооруженных сил США курсирует над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов близ границы воздушного пространства Ирана. Об этом ТАСС сообщил неназванный источник в авиадиспетчерских кругах.

По его словам, воздушное судно занимает эшелон на высоте около 6,5 километра. Собеседник агентства также отметил, что это не первый раз, когда диспетчеры фиксируют появление самолетов такого типа в этом районе. Там же периодически наблюдают американские разведывательные дроны Northrop Grumman MQ-4C Triton большой дальности.

"Такие БПЛА, среди прочих функций дополняющие работу самолетов типа Boeing P-8 Poseidon, как правило, проводят в небе по 10–15 часов, передвигаясь на высоте свыше 14 километров", – добавил источник агентства.

Ранее британский военный разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен над Черным морем. Уточнялось, что воздушное судно вылетело с базы в городе Уоддингтон, после чего пролетело через Европу. Самолет сделал несколько кругов между Крымом и Сочи, а затем полетел обратно.