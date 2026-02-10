Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 13:29

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: противолодочный самолет США замечен вблизи воздушного пространства Ирана

Противолодочный самолет США замечен вблизи воздушного пространства Ирана – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Вооруженных сил США курсирует над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов близ границы воздушного пространства Ирана. Об этом ТАСС сообщил неназванный источник в авиадиспетчерских кругах.

По его словам, воздушное судно занимает эшелон на высоте около 6,5 километра. Собеседник агентства также отметил, что это не первый раз, когда диспетчеры фиксируют появление самолетов такого типа в этом районе. Там же периодически наблюдают американские разведывательные дроны Northrop Grumman MQ-4C Triton большой дальности.

"Такие БПЛА, среди прочих функций дополняющие работу самолетов типа Boeing P-8 Poseidon, как правило, проводят в небе по 10–15 часов, передвигаясь на высоте свыше 14 километров", – добавил источник агентства.

Ранее британский военный разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен над Черным морем. Уточнялось, что воздушное судно вылетело с базы в городе Уоддингтон, после чего пролетело через Европу. Самолет сделал несколько кругов между Крымом и Сочи, а затем полетел обратно.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика