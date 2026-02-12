Задержан экс-директор департамента Минпромторга Борис Кабаков

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Задержан бывший директор департамента судостроительной промышленности Минпромторга России Борис Кабаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сейчас Минпромторг взаимодействует со следователями и оказывает содействие по этому делу.

В пресс-службе добавили, что Кабаков работает в ГК "Росатом". Вся информация о ходе следствия является охраняемой законом тайной, поэтому за всеми пояснениями в министерстве призвали обращаться в следственные органы.

До этого по подозрению в растрате в особо крупном размере задержали бывшего председателя совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова и экс-вице-президента Бориса Иванова. Возбуждено уголовное дело, им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

