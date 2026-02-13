Морозы до минус 18 градусов вернутся в Москву в ночь на 17 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Морозы до минус 18 градусов вернутся в столицу в ночь на вторник, 17 февраля. Такой прогноз дала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Агентством "Москва".

Согласно ее данным, в понедельник, 16-го числа, столбики термометров будут показывать от 7 до 12 градусов ниже 0, а уже следующей ночью температура может опуститься до минус 13 – минус 18.

При этом дневные значения будут колебаться в пределах 8–13 градусов мороза, обратила внимание синоптик.

Вместе с тем, по ее словам, во вторник и среду, 18 февраля, существенных осадков не предвидится, поскольку погоду будет определять антициклон. Однако сразу после морозы усилятся еще больше.

"По региону – до минус 15 – минус 20 градусов, а дневная температура составит минус 10 – минус 15 градусов. Это почти на 10 градусов ниже климатической нормы", – заявила Позднякова.

Тем временем в столичном регионе продолжаются снегопады, начавшиеся в четверг, 12 февраля. Прогнозируется, что обильные осадки будут идти до конца воскресенья, 15-го числа, и, возможно, возобновятся в понедельник, 16 февраля.

В Москве за прошедшие сутки уже выпало 15% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова выросла до полуметра. Ожидается, что в пятницу, 13-го числа, в столице выпадет еще 4–5 миллиметра снега.

