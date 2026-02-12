Форма поиска по сайту

12 февраля, 07:15

Общество

Снегопады накрыли Московский регион

Снегопады накрыли Московский регион

Многодетным семьям в России помогут погасить ипотеку

Снежный покров в Москве может увеличиться на 4 сантиметра

Тарифы ЖКХ в России могут взять под особый контроль

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 февраля

"Миллион вопросов": врач-флеболог рассказал, как работа в офисе влияет на сосуды

Новости социального блока Москвы

В России начнут строить больше деревянных домов

Москвичам рассказали о ключевых правилах кибербезопасности

Снежный покров может увеличиться на 4 сантиметра в Москве за ночь 12 февраля

В столице и области начались обещанные синоптиками снегопады, которые будут продолжаться весь день, в городе ожидается гололедица. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Дептранс рекомендовал автомобилистам пересесть на метро.

Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, погода останется нестабильной и в выходные. В субботу, 14 февраля, столбики термометров поднимутся выше нуля. До конца месяца аномальных морозов не предвидится.

обществопогодагород

