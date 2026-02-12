Снегопады накрыли Московский регион

В столице и области начались обещанные синоптиками снегопады, которые будут продолжаться весь день, в городе ожидается гололедица. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Дептранс рекомендовал автомобилистам пересесть на метро.

Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, погода останется нестабильной и в выходные. В субботу, 14 февраля, столбики термометров поднимутся выше нуля. До конца месяца аномальных морозов не предвидится.

