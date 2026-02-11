Климатическая весна в Москве наступит не раньше 21 марта

До климатической весны в Москве осталось чуть больше месяца. По действующим метеорологическим нормам она наступает 21 марта. Их обновляют каждые 30 лет, следующее запланировано на 2030 год.

Однако реальная, метеорологическая весна с устойчивыми положительными температурами в этом году придет значительно позднее. Прогнозы на первую половину марта не обещают значительного тепла. Кроме того, обильный снежный покров будет забирать тепло на таяние.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.