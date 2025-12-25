Эксперт рассказал, как часто надо получать допобразование

Чтобы оставаться востребованным в профессии и развиваться, специалистам необходимо получать дополнительное профессиональное образование не реже одного раза в три года, рассказал директор программ MBA Института мировой экономики и бизнеса РУДН Андрей Березин. Особенно это касается быстро меняющихся сфер, таких как IT, образование, наука и финансы.

В отраслях с регулярными технологическими изменениями, например в IT, специалисты стремятся обучаться почти ежегодно, поскольку отставание от трендов делает компетенции устаревшими. Однако пока лишь 11–13% занятых в России системно повышают квалификацию, и для многих это остается формальной обязанностью, а не осознанным выбором развития.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.