25 декабря, 07:30

Общество

Эксперт рассказал, как часто надо получать допобразование

Ставку по "Семейной ипотеке" могут привязать к количеству детей в семье в России

Руководитель может наказать сотрудника за цветы на рабочем месте

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 1 градус 25 декабря

Эксперты предупредили о резком росте фальшивых сайтов и объявлений с услугами аниматоров

Жителям и гостям столицы напомнили о штрафе за съемку на Красной площади

Эксперты рассказали, как правильно выбрать красную икру

Ночная месса прошла в московском католическом соборе на Большой Грузинской

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за непогоды

Синоптики предупредили москвичей о резких скачках атмосферного давления

Чтобы оставаться востребованным в профессии и развиваться, специалистам необходимо получать дополнительное профессиональное образование не реже одного раза в три года, рассказал директор программ MBA Института мировой экономики и бизнеса РУДН Андрей Березин. Особенно это касается быстро меняющихся сфер, таких как IT, образование, наука и финансы.

В отраслях с регулярными технологическими изменениями, например в IT, специалисты стремятся обучаться почти ежегодно, поскольку отставание от трендов делает компетенции устаревшими. Однако пока лишь 11–13% занятых в России системно повышают квалификацию, и для многих это остается формальной обязанностью, а не осознанным выбором развития.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидео

